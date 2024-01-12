Неужели не полетят: рейсы из Москвы в аэропорт Краснодара в расписании перенесли на февраль этого года

Неужели не полетят: рейсы из Москвы в аэропорт Краснодара в расписании перенесли на февраль этого годаМосковский аэропорт «Шереметьево» на своем сайте поменял даты рейсов авиакомпании «Победа» в Краснодар с 12 января 2024 года на 16 февраля.