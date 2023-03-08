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Политолог Корнилов язвительно оценил версию подрыва «СП» от авторов NYT и The Times

Политолог Корнилов язвительно оценил версию подрыва «СП» от авторов NYT и The Times

Американская газета NYT и британский таблоид The Times держат своих читателей за «полных идиотов», тиражируя вбросы о диверсии на «Северных потоках».

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