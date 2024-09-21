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Сеул (WTA). 1/2 финала. Вероника Кудерметова сыграет с Хаддад Майей

Сетка здесь. Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея 16 – 22 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Полуфинал Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)  Вероника Кудерметова (Россия) Дата проведения 21 сентября, 10.

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