ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников

Освобожденные мужчины пробыли в плену почти 500 днейПалестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа соглашения по прекращению огня освободило трех заложников, среди которых гражданин России и Израиля 29-летний Александр Труфанов, пишет «Ъ».