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Daily Storm

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ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников

ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников

Освобожденные мужчины пробыли в плену почти 500 днейПалестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа соглашения по прекращению огня освободило трех заложников, среди которых гражданин России и Израиля 29-летний Александр Труфанов, пишет «Ъ».

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