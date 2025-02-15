ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников

Освобожденные мужчины пробыли в плену почти 500 днейПалестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа соглашения по прекращению огня освободило трех заложников, среди которых гражданин России и Израиля 29-летний Александр Труфанов, пишет «Ъ».
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