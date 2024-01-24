Китай захотели привлечь к страхованию поставок через Северный морской путь

Трутнев: РФ обсуждает с Китаем страхование поставок через Северный морской путь Власти России обсуждают с Китаем вопросы страхования грузов, поставляющихся по маршруту Северного морского пути (СМП), рассказал вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью «России-24», на которое ссылается ТАСС.
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