Reuters: чиновникам и депутатам ограничили выезд из России

Для некоторых государственных служащих запретили выезд из страны. Власти РФ ужесточили правила выезда за границу для ряда государственных служащих из-за опасений, что другие государства могут пытаться получить от них информацию, которая затрагивает нацбезопасность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии