Орлова не смогла скрыть расплывшуюся фигуру на совместном фото с Бородиной

Телеведущая заметно поправилась. Ольга Орлова и Ксения Бородина Соцсети47-летняя Ольга Орлова последнее время ведет тихую семейную жизнь, перемежающуюся редкими съемками в реалити-шоу «Дом-2», которое все еще выходит в эфир, хоть былых рейтингов у него уже нет.
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