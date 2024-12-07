Орлова не смогла скрыть расплывшуюся фигуру на совместном фото с Бородиной

Телеведущая заметно поправилась. Ольга Орлова и Ксения Бородина Соцсети47-летняя Ольга Орлова последнее время ведет тихую семейную жизнь, перемежающуюся редкими съемками в реалити-шоу «Дом-2», которое все еще выходит в эфир, хоть былых рейтингов у него уже нет.