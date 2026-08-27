В школе Судака открыли современный модульный пищеблок площадью 252 квадратных метра

В школах республики полным ходом идёт подготовка к новому учебному году. В школе № 3 с крымскотатарским языком обучения в Судаке учащихся встретит современный модульный пищеблок площадью 252 квадратных метра — просторный и технически оснащённый, передаёт телеканал«Миллет».
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