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Крымская газета

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В школе Судака открыли современный модульный пищеблок площадью 252 квадратных метра

В школе Судака открыли современный модульный пищеблок площадью 252 квадратных метра

В школах республики полным ходом идёт подготовка к новому учебному году. В школе № 3 с крымскотатарским языком обучения в Судаке учащихся встретит современный модульный пищеблок площадью 252 квадратных метра — просторный и технически оснащённый, передаёт телеканал«Миллет».

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