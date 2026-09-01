Завтра похолодание до +16 градусов

Завтра утром станет прохладнее, всего +16 градусов. А днём потеплеет до +26, но ветер почти стихнет. Готовь лёгкую одежду!Сегодня, 1 сентября, дневная температура воздуха порадует жителей +28 градусов.
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