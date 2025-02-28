❗️"Мы будем копать на месторождениях. Мы будем копать-копать-копать", — Трамп заявил, что завтра подпишет соглашение о разработке недр в Украине ❗️Мы хотим работать с Зеленским, и мы будем.
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❗️"Мы будем копать на месторождениях. Мы будем копать-копать-копать", — Трамп заявил, что завтра подпишет соглашение о разработке недр в Украине ❗️Мы хотим работать с Зеленским, и мы будем.
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