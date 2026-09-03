НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Илгиз Мөхетдинов: Үземне ниндидер кысага кертәсем килми - «Ватаным Татарстан»

Илгиз Мөхетдинов: Үземне ниндидер кысага кертәсем килми - «Ватаным Татарстан»

Камал театрында Туфан Миңнуллин әсәре буенча «Сөяркә» спектакле чыкканнан соң, анда яңгыраган «Язмыш юллары», «Тагын бер генә тапкыр», «Сине сагынып» җырлары тамашачы күңелен шулкадәр яулап алды: аны театрдан чыккан һәркем, сихерләнгәндәй, авыз эченнән генә көйләп йөри башлады.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым