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Орловские новости

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В Орле простились с Екатериной Блиновой, пострадавшей в ДТП в Таиланде

В Орле простились с Екатериной Блиновой, пострадавшей в ДТП в Таиланде

Екатерина Блинова полгода жила в Пхукете, авария произошла в марте 2026 года, девушка получила тяжёлую травму головы и перелом ноги.

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