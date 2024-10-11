Сразу две фотовыставки проходят в парке «У Джамгаровского пруда» в Лосиноостровском районе. Посетители могут увидеть экспозиции, посвящённые Республике Дагестан и её знаменитому поэту: «Путешествие по Дагестану» и «Сулейман Стальский».