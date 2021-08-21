Эта «девушка в красном» смогла сбежать вплавь из СССР 40 лет назад. Что с ней сейчас?

Страна и людиПолитикаЭта «девушка в красном» смогла сбежать вплавь из СССР 40 лет назад. Что с ней сейчас?В своё время побег Лилианы Баронецкой (фамилия при рождении) из Советского Союза наделал много шума в западной прессе.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений КовальЧуковскийМне хватило 1-го года в загранкомандировке, что бы чужая страна осточертела, это называется ностальгия, и очень-очень захотелось домой! Там всё чужое, не моё! С пожеланием не болеть, мира, дружбы, здоровья и любви, успехов и всех благ, бодрости и оптимизма! Но … Упаси вас бог познать заботу, Об ушедшей юности тужить, Делать нелюбимую работу, С нелюбимым и не любящим Человеком жить. ЕвгенийЕвгений КовальЧуковскийМне хватило 1-го года в загранкомандировке, что бы чужая страна осточертела, это называется ностальгия, и очень-очень захотелось домой! Там всё чужое, не моё! С пожеланием не болеть, мира, дружбы, здоровья и любви, успехов и всех благ, бодрости и оптимизма! Но … Упаси вас бог познать заботу, Об ушедшей юности тужить, Делать нелюбимую работу, С нелюбимым и не любящим Человеком жить. ЕвгенийКомментировать
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