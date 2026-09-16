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Игорь Новиков: «Если не проживешь свою жизнь – никогда не будешь художником»

Игорь Новиков: «Если не проживешь свою жизнь – никогда не будешь художником»

Игорь Новиков — российско-швейцарский художник, академик Российской академии художеств, один из немногих отечественных живописцев, чьё творчество органично живёт сразу в двух мирах: в России, где он начинал как нонконформист, и в Европе, где его признали и полюбили.

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