Игорь Новиков: «Если не проживешь свою жизнь – никогда не будешь художником»

Игорь Новиков — российско-швейцарский художник, академик Российской академии художеств, один из немногих отечественных живописцев, чьё творчество органично живёт сразу в двух мирах: в России, где он начинал как нонконформист, и в Европе, где его признали и полюбили.
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