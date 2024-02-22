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Сериал «Зло» расскажет о пытающемся раскрыть криминальные тайны журналисте «Известий»

Сериал «Зло» расскажет о пытающемся раскрыть криминальные тайны журналисте «Известий»

Таинственные ограбления в СССР периода застоя, криминальные интриги на самом верху, загадочные исчезновения бриллиантов, а в эпицентре всех событий — журналист «Известий», стремящийся докопаться до правды вопреки опасностям и соблазнам.

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