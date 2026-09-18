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Царьград

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«Списали на боевые потери»: мобилизованный ВСУ застрелил сослуживцев за вымогательство

«Списали на боевые потери»: мобилизованный ВСУ застрелил сослуживцев за вымогательство

Мобилизованный ВСУ не выдержал вымогательства сослуживцев и застрелил их. Расстрел списали на боевые потери.

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