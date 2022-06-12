Челябинская Венеция. В Озёрске после ливней образовалось новое озеро

В Озёрске (Челябинская область) участок дороги по ул. Карла Маркса затопило после прошедших ливней. Люди пишут в соцсети, что Венеция меркнет на фоне уличного потопа: Зачем нам эта Венеция? У нас не хуже! Выкладывают фотографии с места затопления.