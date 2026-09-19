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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств отравления несовершеннолетних в Сахалинской области

В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств отравления несовершеннолетних в Сахалинской области

Следственными органами СК России по Сахалинской области по факту отравления несовершеннолетних в одном из детских лагерей расследуется уголовное дело по ст.

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