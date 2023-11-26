Программное обеспечение Polo Intimo позволяет без ограничений систематизировать товары по размеру, цвету и рисунку

Одна и та же модель носков, но разных цветов и в разных размерах — это один и тот же товар, или разные? Как удобнее вести учёт остатков на складе и выставлять товар на витрине интернет-магазина? Программное обеспечение Polo Intimo разработано в сотрудничестве с операторами сектора нижнего белья и купальников, а потому учитывает специфику ассортимента.