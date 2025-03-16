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Трамп лично наблюдал за авиаударами американских военных по Йемену

Трамп лично наблюдал за авиаударами американских военных по Йемену

Американский лидер Дональд Трамп лично смотрел, как ВС США бомбили 15 марта ракетами Йемен.Дональд Трамп Белый дом опубликовал несколько фотографий Трампа в наушниках с микрофоном, а также напротив монитора, на котором видны клубы дыма.

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