Трамп лично наблюдал за авиаударами американских военных по Йемену

Американский лидер Дональд Трамп лично смотрел, как ВС США бомбили 15 марта ракетами Йемен.Дональд Трамп Белый дом опубликовал несколько фотографий Трампа в наушниках с микрофоном, а также напротив монитора, на котором видны клубы дыма.
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