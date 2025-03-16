Трамп лично наблюдал за авиаударами американских военных по Йемену

Американский лидер Дональд Трамп лично смотрел, как ВС США бомбили 15 марта ракетами Йемен.Дональд Трамп Белый дом опубликовал несколько фотографий Трампа в наушниках с микрофоном, а также напротив монитора, на котором видны клубы дыма.