Международные спикеры и звёзды выступят на GASTREET International Restaurant Show в Сочи ⭐️Всего на GASTREET в этом году с 3 по 8 июня выступят свыше 170 спикеров на семи площадках.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Международные спикеры и звёзды выступят на GASTREET International Restaurant Show в Сочи ⭐️Всего на GASTREET в этом году с 3 по 8 июня выступят свыше 170 спикеров на семи площадках.