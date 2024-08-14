Союзники Украины уверены в ее поражении на территории России – Bloomberg

Киев уже некоторое время обдумывал возможность удара, заявил украинский чиновник. Однако для решимости нужны были серьезные неуспехи на основном фронте, чтобы попытаться если не переломить ход событий, то хотя бы отвлечь внимание общественности и противника.
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