Когда закончится дождь, и вернется солнце в Приморье: синоптики назвали точное время

В связи с выходом южного циклона к побережью Приморского края во второй половине ночи и днем 22 июня в южной половине пройдут дожди, на юге сильные с количеством 15 — 45 мм, местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.
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