Определены самые долговечные автомобили

В США назвали автомобили, которые с большой долей вероятности смогут проехать 400 тысяч километров. Эксперты портала iSeeCars изучили проданные с 2012 по 2023 год автомобили и составили их рейтинг, основываясь на средних показателях пробега за год.
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