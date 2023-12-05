360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Изъюрова
    Сколько можно позволять делать на нашей территории что угодно и кому угодно(((. Мигранты убивают русских, хохлы убива...Политолог Мезюхо ...
  • Виталий
    А сколько всего будет этажей и когда эта стройка закончится? У нас только ремонт ДЦ-5 2 года делами. Кроме смены диза...Загрутдинов: втор...
  • Наталья Изъюрова
    ПиПолитолог Мезюхо ...

НАСА: астероид диаметром до 1,2 километра сблизится с Землей 6 декабря

НАСА: астероид диаметром до 1,2 километра сблизится с Землей 6 декабря

Потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) имеет диаметр до 1,2 километра. В среду, 6 декабря, он пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров от Земли, сообщила пресс-служба Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх