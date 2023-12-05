НАСА: астероид диаметром до 1,2 километра сблизится с Землей 6 декабря

Потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) имеет диаметр до 1,2 километра. В среду, 6 декабря, он пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров от Земли, сообщила пресс-служба Центра изучения околоземных объектов НАСА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии