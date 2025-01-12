Дубинский раскритиковал «нацистские» планы Киева по реформе образования

Украинские власти пытаются выбросить из системы образования в стране всё, что формирует критическое мышление, вместо этого школьников хотят учить, как «ходить строем» и «правильно любить родину», заявил украинский оппозиционный депутат Александр Дубинский.
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