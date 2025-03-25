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Доходы России от продаж одного лакомства выросли

Доходы России от продаж одного лакомства выросли

По итогам 2024 года суммарные доходы российских экспортеров от продаж шоколадных кондитерских изделий иностранным покупателям увеличились на 8 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки почти в 850 миллионов долларов.

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