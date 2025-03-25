Доходы России от продаж одного лакомства выросли

По итогам 2024 года суммарные доходы российских экспортеров от продаж шоколадных кондитерских изделий иностранным покупателям увеличились на 8 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки почти в 850 миллионов долларов.
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