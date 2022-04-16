Топ 3 ранних сортов Редиса, которые "посадил и забыл". Но в итоге получаем шикарный урожай без особых хлопот

Можно ли вообразить сезонные весенние блюда с овощами с личного огорода, если среди них нет редиски? Хрустящие, сочные, сладко-остренькие корнеплоды так и гонят прочь авитаминоз с хандрой! Экономя время для более важных дел, я привыкла засевать редисочную грядку неприхотливыми, заслужившими любовь многих огородников, сортами.