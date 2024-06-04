Праздники 4 июня

Во вторник, 4 июня, в России и мире отмечается сразу несколько значимых праздников. Одним из них является Международный день невинных детей - жертв агрессии, который ежегодно отмечается в память о трагических событиях 4 июня 1982 года, когда израильская авиация нанесла удар по Бейруту и другим населенным пунктам Ливана, унесший множество жизней, в том числе детей.