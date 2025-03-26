Индийский маневр: что отработают на совместном учении «Индра Нэви – 2025»

Совместные военно-морские маневры имеют важное значение для российско-индийских отношений и закладывают фундамент для военно-технического сотрудничества в будущем, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.
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