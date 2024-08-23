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На Красной площади SHAMAN презентовал новую концертную программу «Победа!»

На Красной площади SHAMAN презентовал новую концертную программу «Победа!»

В День государственного флага, 22 августа, заслуженный артист России, автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил на Красной площади с новой концертной программой &quot;Победа!&quot; и поздравил россиян с праздником.

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