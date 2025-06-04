На севере Астраханской области ввели режим «желтый» по БПЛА

Сегодня в 06:19 утра в Астраханской области ввели беспилотную опасность. Спустя 2 часа (8:14) в Телеграм-канале администрации Ахтубинского района было размещено сообщение о введении на севере региона «желтого» режима - внимание по БПЛА.
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