«Тонька-пулемётчица»: как отреагировал её муж, узнав, что женат на предательнице

Антонина Макарова-Гинзбург, известная как «Тонька-пулемётчица», была расстреляна в 1978 году. Женщина-палач более 30 лет после окончания Великой Отечественной войны, во время которой она служила нацистам в Локотской республике и убила минимум 200 человек, жила абсолютно спокойно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии