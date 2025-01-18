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Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» против «Триеста», «Тренто» примет «Тревизо»

«Реджо-Эмилия» сыграет с «Триестом», «Тренто» примет «Тревизо». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Реджо-Эмилия – Триест Дата проведения 18 января, 22.

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