Сухогруз с американским углём для Украины подорван у берегов Румынии

У берегов Румынии произошёл взрыв у борта сухогруза, перевозившего уголь из США для Украины. По предварительным данным, причиной повреждений могли стать удар морского беспилотника или подрыв на морской мине, сообщили в Министерстве внутренних дел Румынии.