На новых смартфонах нашли вирус, дающий мошенникам неограниченный контроль над чужим телефоном

А также красть криптовалюту и аккаунты в Telegram. «Лаборатория Касперского» обнаружила вирус в смартфонах на платформе Android, который дает злоумышленникам почти неограниченные возможности контроля над телефоном, сообщает РБК.
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