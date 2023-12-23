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Начались восстановительные работы горельефа в честь Парада Победы 24 июня 1945 года

Начались восстановительные работы горельефа в честь Парада Победы 24 июня 1945 года

Вчера начались восстановительные работы на горельефе, посвященном Параду Победы 24 июня 1945 года. Он был установлен осенью этого года в самом историческом месте Москвы  в честь Дня воинской славы – «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)» под эгидой Ассамблеи народов Евразии и Российского союза ветеранов при поддержке Общественной организации «Ассоциация выпускников Высшей Комсомольской Школы».

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