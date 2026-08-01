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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рикардо Патрезе: «Не думаю, что по ходу сезона надежность болида будет проблемой для «Мерседеса»

Бывший пилот «Ф-1» Рикардо Патрезе полагает, что «Мерседес» сможет разобраться с ключевой проблемой во второй половине текущего сезона в виде недостаточной надежности.

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