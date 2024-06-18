Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Осужившего? А кто дал право этому куску говна судить кого то?В Нижнем Новгород...
  • валерий лисицын
    У хирурга или его жены? Вы уж ребята с заголовками как то посерьёзнее 🤣У пластического х...
  • Василий Лыгин
    Боюсь вызвать шквал негатива, но детей с сильными отклонениями от нормы нельзя оставлять родителям! Потом начинаются ...В Перми женщина, ...

Роскомнадзор внес станицы сайтов с песнями "Порнофильмом" в реестр запрещенных

Роскомнадзор внес станицы сайтов с песнями "Порнофильмом" в реестр запрещенных

На территории Российской Федерации доступ к веб-страницам, где опубликованы текст и аккорды песни "Роди мне 1 000 детей" от группы "Порнофильмы", был ограничен из-за содержания призывов к экстремистской деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх