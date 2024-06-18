Роскомнадзор внес станицы сайтов с песнями "Порнофильмом" в реестр запрещенных

На территории Российской Федерации доступ к веб-страницам, где опубликованы текст и аккорды песни "Роди мне 1 000 детей" от группы "Порнофильмы", был ограничен из-за содержания призывов к экстремистской деятельности.
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