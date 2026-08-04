Боец Сергей: трое раненых солдат ВДВ за восемь дней отразили три контратаки ВСУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Трое раненых десантников 299-го полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" в течение восьми дней обороняли позицию, отразив три контратаки противника.
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