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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские Моздокского района совместно с сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания провели познавательное мероприятие «Мы разные, но мир у нас один»

Участникам мероприятия разъяснили, что такое терроризм, каковы его цели, задачи, как важно знать правила поведения при угрозах терактов, как вести себя в столь непростых ситуациях.

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