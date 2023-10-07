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"В его сердце лишь злоба и зависть", - российский кинорежиссер Михалков о своем разочаровании поступком актера-эмигранта

"В его сердце лишь злоба и зависть", - российский кинорежиссер Михалков о своем разочаровании поступком актера-эмигранта

Politiki.net Всегда с интересом слушаю Никиту Михалкова, его достаточно резкие комментарии относительно событий дня сегодняшнего, и отсылки к нашей с вами истории - особенно той ее части, которая касается "лихих 90-х", очень похоже на то, что я ощущаю сам.

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