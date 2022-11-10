Кросби обогнал Овечкина, набрав 1424-е очко в НХЛ. Канадец вышел на 18-е место в истории, у Александра 1423 балла

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном» (4:1). Канадец набрал 1424-е (523+901) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на 18-е место в истории, превзойдя Александра Овечкина («Вашингтон»), на счету которого 1423 (788+635) балла.
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