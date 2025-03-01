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Новости Курска

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Снежные рекорды: аномальный прогноз погоды на зиму 2024-2025

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил тревожный прогноз на предстоящую зиму 2024-2025 годов, предвещая аномальные погодные условия для обширных территорий страны, включая Центральную Россию и регионы Сибири и Урала.

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