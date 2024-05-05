Аттракционы пропустят сезон ❓❓❓ Родители интересуются, когда в городском парке на детской площадке заработают карусели? В этом году аттракционы по техническим причинам работать не будут!.
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Аттракционы пропустят сезон ❓❓❓ Родители интересуются, когда в городском парке на детской площадке заработают карусели? В этом году аттракционы по техническим причинам работать не будут!.