Томские охотники обратились к губернатору с просьбой

Охотники Томской области выразили обеспокоенность по поводу нехватки времени для проведения запланированных охотничьих мероприятий и обратились с просьбой к губернатору Владимиру Мазуру о продлении весеннего сезона охоты.
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