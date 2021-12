Информационный портал ZAB.RU ищет забайкальцев, пострадавших от кооператива Best Way (Life is good).Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности потребительского кооператива в сфере приобретения жилья «Бест Вей» (Life is Good), которая работала и в Забайкальском крае.