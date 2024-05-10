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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Ариса» о продлении Кокорина: «Смотрю на поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведет — самое главное» 

В четверг 33-летний форвард продлил контракт с кипрским «Арисом» на один год. «Я смотрю на футбольное поле, а не в паспорт.

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