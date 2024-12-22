Дмитрия Тарасова приняли за очень известного актера (видео)

Футболист Дмитрий Тарасов попал в неожиданную ситуацию, когда его приняли в знаменитости актер. Спортсмен активно помогает своей жене Анастасии Костенко, заботящейся о дочерях Милане и Еве, которые занимаются художественной гимнастикой тренировки, и в этот раз после занятий он решил провести их в ресторане.
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